Morelia, Michoacán, a 26 de mayo de 2026.- Este viernes 29 de mayo será el último día que tendrán las y los aspirantes para aplicar al Pase por Excelencia Académica del Bachillerato a Programas Educativos de Licenciatura y Técnico Superior Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por lo que se exhorta a las alumnas y alumnos de las preparatorias nicolaitas y de Escuelas Incorporadas a realizar el trámite lo antes posible.

A través de este beneficio institucionalizado durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila González, los estudiantes que cumplan los requisitos ingresarán de manera automática al programa educativo de su elección sin realizar el examen de admisión.

Las personas interesadas en presentar su solicitud para obtener el Pase por Excelencia, deberán cumplir los siguientes requisitos: contar con un promedio igual o superior a nueve en su historial académico con calificaciones ordinarias y máximo un examen extraordinario; o en su caso, contar con un promedio igual o superior a ocho con un historial académico solo con calificaciones ordinarias, sin exámenes extraordinarios o extraordinarios de regularización.

Además de no haber cometido faltas que se califiquen de graves ni contra la disciplina que hubiesen sido sancionadas por autoridades universitarias; presentar los requisitos que se consideren en la Convocatoria de Nuevo Ingreso 2026, y haber estado inscrita o inscrito como estudiante regular durante toda la trayectoria del nivel medio superior en el bachillerato de la UMSNH, en un máximo de tres años continuos y en alguna de las siete preparatorias de la Universidad o Escuelas Incorporadas, o en dos años continuos en la modalidad en línea de la UMSNH, durante el ciclo escolar vigente.

Las y los aspirantes al Pase por Excelencia deberán presentar ante la Dirección de su preparatoria o en la Coordinación del Bachillerato en Línea la siguiente documentación: solicitud para Pase por Excelencia Académica, dirigida a la rectora Yarabí Ávila González, en formato libre; realizar el registro de solicitud de ingreso con base en la Convocatoria de Nuevo Ingreso 2026, y presentar un memorándum de calificaciones de la escuela preparatoria de procedencia emitido por la Dirección de Control Escolar donde se compruebe su trayectoria dentro de la UMSNH.

El último día para realizar la solicitud será el próximo viernes 29 de mayo, y los resultados se darán a conocer el 17 de junio de 2026 a través de los medios institucionales.