Morelia, Mich.- Sábado 22 de noviembre de 2025.- La volcadura de un autobús de turismo dejó como saldo siete muertos y varios lesionados sobre la carretera Pátzcuaro-Morelia, en el sentido hacia la capital michoacana, informaron autoridades policiales y de rescate.

La tragedia se registró la mañana de este sábado, a la altura del kilómetro 23 y de la Tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia. La situación fue reportada al número de emergencias, tras lo cual arribaron corporaciones de auxilio, entre ellas Policía Morelia, Bomberos Estatales y Cruz Roja, cuyos elementos ayudaron a los sobrevivientes y los trasladaron a distintos hospitales, al menos cinco de los pacientes sufrieron daños de consideración.

Se apreció que la unidad siniestrada pertenece a la empresa “DC Tours Uruapan”, la cual había salido de dicha ciudad con destino a Tlalpujahua y El Oro, sin embargo, en el trayecto ocurrió el percance.

Unos oficiales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Hasta el momento se desconoce la identidad de los finados.

Los lesionados

1.- Aide Mendoza García, de 44 años de edad.

2.- Domar Ayala Mendoza, de 13 años de edad.

3.- Martin Ayala Ríos, de 42 años de edad.

4.- Rogelio Estrada Esquivel, de 56 años de edad.

5.- Maria Guadalupe Días Tovar, de 47 años de edad.

6.- Emili Obed Paniagua, de 14 años de edad.

7.- Amairani Dánae Vargas Paniagua, de 29 años de edad.

8.- Candelaria Paniagua Gutiérrez, de 52 años de edad.

9.- Victor Navarro González, de 51 años de edad.

10.- Jose Macrin Coria Lopes, 26 años de edad.

11.- Guadalupe Exandrina Ramírez Silva, de 25 años de edad.

12.- Axel Daniel Villagómez Lara, de 12 años de edad.

13.- Martín Ayala Río, de 28 años de edad.

14.- Jesús Eduardo Rosas Valencia, de 28 años de edad.

15.- Jeserika Martinez Dominguez, de 37 años de edad.

16.- Eduardo Rosas valencia francisco de 33 años de edad, originario de Uruapan.

17.- Maria Elena León Ortiz, de 24 años de edad.

18.- Gerardo Zandoval Ortega, de 25 años.

19.- María Rosario Quintero Calderón, de 37 años de edad.

20.- Juana Candelaria Paniagua Gutiérrez, de 52 años de edad.