Ciudad de México, 26 de mayo de 2026.- La secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís, junto con la Dirección de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), visitó diversas embajadas acreditadas en México. El objetivo fue sensibilizar y fortalecer el respaldo para que Pátzcuaro sea inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, dentro de la categoría de Sitio de Memoria.

La titular de la Secretaría de Cultura estatal (Secum) destacó que estas acciones forman parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno de Michoacán y la Secretaría de Cultura federal para fortalecer la proyección internacional del patrimonio cultural michoacano así como generar puentes de diálogo e intercambio cultural con distintos países.

“Pátzcuaro representa un espacio de encuentro entre memorias, saberes, tradiciones y culturas que siguen vivas. Esta postulación también es una oportunidad para compartir con el mundo la profundidad humanística y comunitaria de la entidad”, expresó la funcionaria estatal.

Además, subrayó que la candidatura busca reconocer no solo el valor arquitectónico e histórico del municipio, sino también su dimensión como territorio de convergencia cultural, identidad viva y construcción de memoria colectiva.

El director de Patrimonio Mundial del INAH, Francisco Vidargas Acosta, señaló que dicha postulación representa una propuesta cultural de gran relevancia para México por su riqueza histórica, su continuidad comunitaria y su capacidad de diálogo entre distintas tradiciones. Añadió que el acompañamiento diplomático forma parte de un esfuerzo institucional para fortalecer el reconocimiento internacional del patrimonio cultural del país.

Esta agenda de trabajo tuvo como fin compartir la riqueza histórica, cultural, comunitaria y simbólica de Pátzcuaro, uno de los territorios vivos más representativos de México. Para ello, se sostuvieron encuentros con representantes diplomáticos de Türkiye, Kuwait, Ucrania, Kazajstán, Corea, Jamaica, Vietnam, Azerbaiyán, República Checa, Suiza, Líbano, Polonia, Armenia y Bangladesh.