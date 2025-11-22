La Secretaría de Salud del Gobierno de Michoacán, otorgó la certificación de Albergue Promotor de la Salud a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Michoacán, reconocimiento que garantiza que sus espacios se encuentran en condiciones óptimas para brindar un entorno seguro, saludable y favorable para la promoción de la salud de sus usuarios.

El Presidente del Patronato de AMANC Michoacán, David Gutiérrez González, mencionó que este es el resultado del trabajo que todos realizan dentro de dicha asociación, es decir, desde el quien dona su sangre, el que atiende a los pequeños, quien les da consulta a los chicos, quien está en AMANC atendiéndolos desde el área social nutricional y psicológica; hasta quien está del lado del hospital dándoles el tratamiento médico, recibiendo la sangre, supervisando, promocionando y regulando las áreas de asistencia privada.

“Es un reconocimiento de todos y para todos; hoy se reconoce la labor que todos estamos haciendo en favor de las causas de los niños con cáncer en Michoacan. Este reconocimiento es tan significativo porque todos los que han volteado a ver a AMANC para poder ayudar a lo más importante que es ayudar a las niñas y niños con cáncer, estamos sumándonos para que ellos estén en un lugar seguro e inclusivo”.

Asimismo, la responsable del área de estancia de AMANC Michoacán, Obdulia Guadalupe Retana Molina, habló de esta certificación que fue alcanzada tras un año de arduo trabajo, donde se cumplieron los requerimientos en las fases de coordinación, mediante la cual se integró una comisión de trabajo en salud conformada por personal de AMANC, responsable de la organización y seguimiento de cada etapa del proceso; planeación, donde se realizó un diagnóstico detallado de la infraestructura y las condiciones de saneamiento del albergue, acompañada por COEPRIS y Protección Civil.

En la etapa de planeación, se elaboró el diagnóstico de salud de la población atendida por AMANC y se diseñó un programa de trabajo en salud, fortaleciendo los talleres y acciones ya implementados por las áreas de Trabajo Social, Psicología y Nutrición del Modelo de Acompañamiento Integral de

AMANC Michoacán.

Asimismo, abundó acerca de la etapa de validación, donde se incluye la evaluación final de COEPRIS y Protección Civil, el desarrollo de competencias en el

personal AMANC respecto a acciones de promoción de la salud, y la integración de registros y las evidencias de todas las acciones correctivas realizadas.

Este evento, contó con la presencia del Director de Salud Pública, Secretaria de Salud de Michoacán, Gaudencio Anaya Sánchez; de la Presidenta de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán, Livier Julieta Soto González; la Subdirectora de Promoción y Prevención de la Salud de la Secretaria de Salud de Michoacán, Mariela Paola Rodríguez Espinoza; el encargado del Departamento de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de Michoacán, Adolfo Abarca López; y del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 Morelia, Rafael German García Ramos.