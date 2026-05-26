Morelia, Mich.- Martes 26 de mayo de 2026.- Una mujer asesinada fue encontrada en un paraje cerril ubicado a un costado de la colonia La Nueva Aldea, al oriente de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hallazgo lo realizaron vecinos de la zona durante la mañana de este martes, quienes reportaron la situación al número de emergencias 911. La fémina yacía a la orilla de una brecha de terracería, en las inmediaciones de la calle Matemáticos.

Trascendió que la víctima tenía el rostro totalmente cubierto con cinta canela y las manos atadas con el mismo material. Además, no presentaba impactos de arma de fuego, signos de tortura y se presume que su o sus agresores la asfixiaron.

Al sitio acudieron patrulleros municipales, quienes confirmaron el deceso y delimitaron el perímetro. La identidad de la susodicha es desconocida. Ella era de complexión media, piel blanca, cabello largo y castaño. Vestía una playera verde con detalles amarillos y con la palabra “Brazil” en el pecho, así como un pantalón de mezclilla azul, tenis blancos y portaba en la espalda una mochila negra.

Posteriormente arribaron elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

RED 113