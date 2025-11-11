Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) vive una consolidación histórica en su calidad educativa y refrenda el firme compromiso con la evaluación y la mejora continua, lo anterior quedó de manifiesto durante la inauguración del III Foro de Pares Evaluadores “De la calidad a la excelencia educativa”, que estuvo presidido por la rectora Yarabí Ávila González.

Acompañada por el director general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), Alejandro Miranda Ayala y por la presidenta del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos, A.C. (CONIQQ) y asesora del Consejo Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), María Elena Barrera Bustillo, la rectora se congratuló por la presencia de las y los representantes de los organismos externos y de los pares evaluadores.

En este sentido, puntualizó que este foro abordará un tema que toca el corazón mismo de la educación superior, como es la importancia de las acreditaciones y sobre todo la responsabilidad ética que estas implican, “pero también nos reúne la necesidad de mirar con honestidad todos y cada uno de los desafíos internos y externos a los que nos enfrentamos, los riesgos de la simulación, los actos que por desgracia la corrupción a veces se filtran en la vida universitaria y que deben mantenernos firmes como una institución que defiende la verdad, la justicia y la cultura de paz”.

Ávila subrayó que las acreditaciones más que un sello, deben ser un compromiso con la verdad, tras referir que son la evidencia pública de que una institución cumple con los altos estándares de calidad en sus procesos académicos, administrativos y formativos, pero sobre todo son el resultado de la colaboración y del trabajo en equipo, al tiempo que comprometen a seguir mejorando.

Sostuvo que cuando una licenciatura se acredita, la sociedad recibe un mensaje de confianza, que la institución forma profesionistas competentes, con conocimientos actualizados, con ética, con compromiso social y con una visión humanista, que es el legado que se busca dejar en la UMSNH. “Es importante que cuando hablamos con franqueza, lo hablemos también de aquello que amenaza la credibilidad y la esencia de nuestras universidades como son aquellos elementos que no están muy acorde a la legalidad y que nos llevan por caminos que no son los correctos”.

En este sentido, la rectora se pronunció por romper esquemas que muchas ocasiones se utilizan y que no son los adecuados, por ejemplo cuando se reportan o se simulan actividades que no se realizaron, cuando se inflan cifras o se alteran evidencias, cuando se justifica un gasto de recursos en actividades inexistentes repetidas o cuando se genera un privilegio de compadrazgo o de intereses personales por encima de un mérito y de un esfuerzo.

Lo anterior, dijo, mina la confianza y pervierte la misión de una universidad pública, “ojalá que estos elementos que yo acabo de mencionar sólo sean un dicho y que no los veamos en la realidad”. Al respecto, hizo una invitación a trabajar con honestidad, con ética y a tener siempre presente la mejora continua, así como a poner todo el empeño en cada proceso de acreditación para seguir logrando una excelente evaluación.

Al inaugurar el evento, el director general del COPAES, Alejandro Miranda Ayala, manifestó su gratitud por estar en una Universidad, que dijo, es clave para la transformación de diversas problemáticas que hoy aquejan a la entidad como reflejo de todo un país. “Creo profundamente que las universidades tienen este papel salvador, transformador, creador, y dar dos factores fundamentales, conocimiento y esperanza y esto es lo que venimos a celebrar aquí con todos ustedes”.

Por su parte, la presidenta del COMIQQ, María Elena Barrera, puntualizó que actualmente la evaluación externa se orienta hacia un cambio de paradigma más humano, menos punitivo pero con la misma fortaleza para procurar la mejora continua de las instituciones y buscando que las y los estudiantes se vean beneficiados por todos los esfuerzos que hace cada institución en busca de la acreditación de sus programas.

El secretario académico, Antonio Ramos Paz, destacó el papel de los pares evaluadores dentro del sistema de educación superior, al referir que tiene un impacto humano directo en el desarrollo de programas académicos más pertinentes, en la consolidación de los cuerpos académicos y sobre todo en la formación de estudiantes más preparados sensibles y comprometidos con el desarrollo del país.

En su turno, el coordinador general de Estudios de Licenciatura de la UMSNH, Antonio Luna, precisó que la institución ha alcanzado niveles históricos con el 99.8 por ciento de la matrícula de licenciatura total inscrita en programas de calidad, tras precisar que entre 2024 y 2025 se han logrado seis reacreditaciones, dos acreditaciones nuevas, seis evaluaciones pendientes de dictamen y dos licenciaturas han obtenido la Opinión Técnico Académica (OTA) Favorable por parte de la CIFRHS, en tanto, se trabaja en la evaluación institucional del Bachillerato Nicolaita y la proyección de evaluaciones externas para el 2026 está enfocada en seis programas nicolaitas de gran demanda.

El presidente de la Red Juntos por Michoacán y rector de la Universidad Latina de América (UNLA), Jesús Vivanco, apuntó que la evaluación más que un proceso técnico es un acto ético que impulsa la mejora continua, la transparencia y la pertenencia social de las instituciones, “y en ese sentido la Universidad Michoacana es un ejemplo para todas las universidades que seguimos de cerca lo que están haciendo en esta Máxima Casa de Estudios”.