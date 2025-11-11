Copándaro, Mich.- 11 de noviembre de 2025.- Los elementos de Protección Civil Estatal sofocaron durante la madrugada de este martes el incendio de un tractocamión que se originó por una falla mecánica, cuando la unidad circulaba sobre la Autopista de Occidente, a la altura del entronque Copándaro-Salamanca-Morelia.

De acuerdo con el reporte oficial, unos automovilistas alertaron a las autoridades sobre un tráiler en llamas en el punto mencionado, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Al arribar, el personal de Protección Civil encontró el vehículo completamente envuelto en fuego, por lo que procedieron a controlar el siniestro hasta extinguirlo por completo. Tras las labores, se confirmó que no hubo personas lesionadas ni víctimas fatales, sólo daños materiales en la unidad.

El conductor explicó que el incendio se habría originado por una falla mecánica. En tanto, los elementos de la Guardia Nacional se presentaron para realizar el peritaje correspondiente, coordinar el retiro del vehículo siniestrado y garantizar la seguridad en la vialidad.