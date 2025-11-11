Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2025.- El dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, llamó a que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se construya con un enfoque regional y humano, reconociendo que cada zona del estado enfrenta realidades distintas y requiere soluciones adaptadas a su contexto.

“No es lo mismo la Meseta Purépecha, la Tierra Caliente o la Costa. Cada región tiene su propio dolor y su propia forma de resistir”, expresó Ocampo, al subrayar que las políticas de seguridad deben diseñarse desde el territorio y en diálogo con las comunidades. En ese sentido, anunció que en los próximos días las y los alcaldes del PRD sostendrán una reunión con la dirigencia estatal para analizar a fondo el contenido del plan y definir una postura común frente a los proyectos de infraestructura y seguridad.

El dirigente señaló que el reto de la pacificación no se resolverá únicamente con la presencia de más fuerzas federales, sino con estrategias que atiendan las causas sociales de la violencia. “El eje principal del Plan Michoacán tiene que ser la seguridad, pero una seguridad con rostro humano. No se trata solo de desplegar diez mil elementos, sino de entender qué está pasando con nuestros jóvenes, con nuestras familias, con los municipios que se están quedando sin oportunidades”, afirmó.

Ocampo insistió en que el combate a la inseguridad debe incluir acciones de reconstrucción del tejido social, poniendo especial atención en la niñez y juventud. “El joven que asesinó al presidente Carlos Manzo tenía 17 años. No justifico su acto, pero sí me pregunto: ¿en qué momento la violencia se volvió su única salida? ¿Dónde estábamos nosotros como sociedad cuando ese muchacho perdió el rumbo?”, cuestionó.

Reiteró que el partido acompañará con responsabilidad la revisión del Plan Michoacán, exigiendo transparencia, coordinación y resultados reales. “Pensemos positivo, sí, pero pensemos con empatía. Que el Plan Michoacán no solo pacifique territorios, sino también conciencias. Porque detrás de cada cifra hay un nombre, una familia, una historia que merece vivir en paz”, concluyó