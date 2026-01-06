Morelia, Michoacán, a 06 de enero de 2026. – El respaldo al deporte ha sido una de las prioridades en la gestión de la rectora Yarabí Ávila González en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el resultado se ha visto reflejado en disciplinas que hasta hace algunos años no gozaban de tanta popularidad como lo son el tiro con arco y el bádminton, que tienen en Sarah Silva y Karen Barrera a sus mejores exponentes.

Durante 2025, la arquera Sarah Silva fue seleccionada nacional con el equipo que participó en el Campeonato Sudamericano en Medellín, Colombia, además de que ganó medalla de Oro en la modalidad recurvo femenil de la Universiada Nacional.

“Estoy muy agradecida con la rectora Yarabí Ávila, porque me dio un espacio para entrenar y siempre me ha apoyado. Entre mis metas para 2026 están volver a ser seleccionada nacional y clasificar a algún evento internacional, Juegos Centroamericanos o Copa del Mundo y quiero ganar otra medalla para la Universidad Michoacana”, compartió la estudiante de la carrera de Odontología.

Por su parte, la badmintonista, Karen Barrera, cerró el 2025 ganando un Oro y una Plata en el Torneo Nacional “El Pavito”, que se llevó a cabo en Salamanca, Guanajuato, además de colgarse también un Bronce en la Universiada Nacional.

“Me llena de mucho orgullo representar a la Universidad Michoacana y me sigo preparando fuertemente para volver a ganar una medalla en la Universiada, que es la máxima competencia para la Universidad”, aseguró la estudiante de Mercadotecnia.