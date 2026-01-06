Morelia, Michoacán, 6 de enero de 2025.- Durante el 2025 a Michoacán arribaron vía aérea un millón 506 mil turistas nacionales e internacionales, la cifra más alta de los últimos tres años, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario destacó que las ocho nuevas rutas de la aerolínea Volaris permitieron un incremento del 15.4 por ciento de pasajeros al aeropuerto de la capital michoacana con respecto al 2024, al pasar de un millón 304 mil 600 a 1.5 millones el año pasado.

“Con el incremento de la conectividad, Michoacán recibió a turistas estadounidenses provenientes de ciudades del vecino país como Houston, Dallas, San Antonio, Ontario y Sacramento, además de que se fortaleció el turismo nacional al tener vuelos directos a Ixtapa, Puerto Vallarta y Mexicali”, resaltó Ramírez Bedolla.

El gobernador explicó que el estado cuenta con monumentos históricos, la gastronomía tradicional, bellezas naturales, artesanía y costumbres, los cuales son grandes atractivos para el turista.

Además refirió que los turistas y visitantes también cuentan con otras alternativas de transporte a través de las cuales conocieron las tierras michoacanas, como vehículos particulares y autobuses comerciales.