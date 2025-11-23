Salvador Escalante, Michoacán.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, continúa fortaleciendo las acciones que impulsan el desarrollo y bienestar de las comunidades. Como parte de este compromiso, acudió a las oficinas de CONAGUA para dar seguimiento al proyecto del pozo profundo destinado a la comunidad de Huaniqueo, una obra que permitirá abastecer de agua a esta localidad y, a futuro, generar beneficios también para Camémbaro. Gobernar con amor, justicia y libertad es una premisa que guía estas gestiones.

Durante la reunión, la presidenta municipal destacó la importancia de avanzar en proyectos que atiendan necesidades históricas de la población. Subrayó que la disponibilidad de agua es un elemento esencial para mejorar la calidad de vida, fortalecer las actividades productivas y garantizar el desarrollo social de la región. En este sentido, reiteró que su administración trabaja bajo el principio de Escuchar, resolver y transformar.

Dayana Pérez Mendoza agradeció la apertura del Mtro. Roberto Arias Reyes, Director de CONAGUA, con quien sostuvo un diálogo institucional respetuoso y productivo. En representación del pueblo de Huaniqueo, la edil entregó un presente como muestra de agradecimiento y respeto, reafirmando que Santa Clara del Cobre enamora cuando se construyen alianzas que benefician a todas las comunidades del municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Salvador Escalante continúa impulsando gestiones que atienden necesidades reales y fortalecen la infraestructura hidráulica en beneficio de la población.