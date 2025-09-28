León, Guanajuato, a 28 de septiembre de 2025.- La escuadra varonil de básquetbol de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) consiguió su tercer triunfo consecutivo en la Liga Universitaria de Baloncesto (Luba), luego de que este sábado derrotara en calidad de visitante a la Ibero de León por 60-70 en partido de la Jornada 4.

Desde el inicio los nicolaitas se mostraron certeros ante el aro y se llevaron el primer cuarto por 17-26, pero en el segundo episodio los locales reaccionaron y se acercaron en la pizarra, por lo que se fueron al descanso con el 33-37.

Para el tercer capítulo los Zorros volvieron a apretar el acelerador y ampliaron la diferencia 44-57, mientras que el último cuarto la quinteta de la Máxima Casa de Estudios mantuvo la contundencia en las canastas de dos y tres puntos para dejar el 60-70.

Con este resultado, el representativo nicolaita acumula tres victorias y una derrota, y en su siguiente compromiso recibirá a la Universidad de Celaya, duelo programado para el miércoles 1 de octubre en el Auditorio de Usos Múltiples de la UMSNH.