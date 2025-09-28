Coahuayana, Michoacán a 28 de septiembre del 2025.- Habitantes de la población de Zapotán, municipio de Coahuayana reportaron la caída de un dron con un explosivo improvisado, mismo que por fortuna, no detonó.

De acuerdo con los informes preliminares fue esta mañana, cuando los pobladores escucharon un fuerte golpe y al salir a revisar observaron el artefacto tirado en la calle, con el supuesto explosivo sujeto con cinta adhesiva.

Alarmados, los civiles avisaron a las autoridades locales, quienes a su vez, contactaron a las fuerzas estatales y federales para que acudieran al pueblo y aseguraron el peligroso artefacto, mientras que los mismos pobladores alejaron a los curiosos para evitar una tragedia.

Hasta el momento se desconoce si el dron estaba dirigido a algun objetivo en particular o bien se desplomó por alguna falla, situación que se espera sea investigada por las instancias competentes.