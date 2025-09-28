Tepalcatepec, Mich.- Domingo 28 de septiembre de 2025.- Una avioneta Cessna terminó destruida y dos más resultaron dañadas por esquirlasy lumbre, esto tras un ataque armado y con drones explosivos, el cual fue perpetrado por delincuentes contra las instalaciones de una pista de aterrizaje conocida como “La Parota”, ubicada en el municipio de Tepalcatepec, indicaron autoridades policiales.

Lo anterior se registró la mañana de este domingo frente a la comunidad de Magallanes, localizada en el Ejido La Parotita y fue reportado al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron elementos de la Guardia Civil (GC), quienes confirmaron únicamente daños materiales en el área techada que funciona como hangar.

Trascendió la aeronave hecha añicos era una de 1956, de color blanco con rojo. La otras unidades afectadas tienen las matrículas XB-BKG y XB-JCD, respectivamente, a las cuales se le apreciaron varios orificios de balas y afectaciones por el fuego.

Asimismo, en la techumbre de lámina metálica quedaron boquetes, probable generados por artefactos explosivos; además, sobre la pista había estrellas ponchallantas. Afortunadamente el hecho de violencia no dejó lesionados ni fallecidos.

Los oficiales acordonaron el área y dieron parte a las instancias competentes, a efecto de que emprendan las averiguaciones correspondientes del caso y capturen a los responsables de la agresión.