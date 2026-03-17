Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- Reiterando el firme compromiso con las y los docentes, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) informó que ya está en condiciones de pagar el retroactivo correspondiente al aumento salarial y prestaciones no ligadas al salario para las y los profesores para el ejercicio fiscal 2026, a partir de la segunda quincena del mes de marzo.

De cara a las votaciones en las secciones sindicales, el tesorero Enrique Eduardo Román García informó que la propuesta está en manos del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) y consiste en el 4 por ciento al salario y el 1 por ciento a prestaciones no ligadas al salario.

Cabe señalar que, el SPUM realizará una jornada de votación para la aceptación o rechazo de los ofrecimientos contraculturales correspondientes al 2026, que tendrá una duración de tres días, en donde las y los docentes determinarán su postura sobre el ofrecimiento de la autoridad central, por lo que el funcionario consideró importante que conozcan dicha información para la toma de decisión referente al incremento salarial.

El tesorero apuntó que, en materia de política salarial, la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) autorizó el incremento del 4 por ciento a prestaciones y el 1 por ciento de prestaciones no ligadas al salario, “ese sería el tope, entonces en base a esas autorizaciones, nosotros presentamos ante los diferentes sindicados esta propuesta autorizada por la Federación”, sostuvo.