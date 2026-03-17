Morelia, Mich. 17 de marzo de 2026.- El Aeropuerto Internacional de Morelia fortalece su conectividad aérea con la llegada de Aerus, nueva aerolínea que comenzará a operar la ruta triangular Ciudad de México AIFA (NLU) – Morelia (MLM) – Uruapan (UPN).

La nueva operación iniciará el 30 de marzo con cinco frecuencias semanales, a bordo de una aeronave Cessna 208B Caravan con capacidad para 12 pasajeros, lo que permitirá a los viajeros adquirir boletos desde Morelia tanto hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como hacia Uruapan.

Itinerario

Ruta Inicio Frecuencias Horario Ciudad de México (NLU) -Morelia (MLM) 30-03-2026 lunes, martes, jueves, viernes y sábado. 07:00 horas Morelia (MLM) – Uruapan (UPN) 30-03-2026 lunes, martes, jueves, viernes y sábado. 08:35 horas Uruapan (UPN)- Morelia (MLM) 30-03-2026 lunes, martes, jueves, viernes y sábado. 9:45 horas Morelia (MLM) – Ciudad de México (NLU) 30-03-2026 lunes, martes, jueves, viernes y sábado. 10:50 horas

Con la incorporación de estos destinos, el Aeropuerto de Morelia alcanza un total de 20 rutas: 9 nacionales y 11 internacionales, operadas por seis líneas aéreas, incluyendo Aerus.

“Incrementar la conectividad del Aeropuerto de Morelia es primordial para nosotros; el objetivo es que el pasajero tenga más y mejores opciones de viaje. En Grupo Aeroportuario del Pacífico trabajamos todos los días para brindar la mejor infraestructura aeroportuaria y seguir generando condiciones que permitan que más aerolíneas se sumen a operar en esta terminal aérea, consolidando con ello al Aeropuerto de Morelia como una puerta de entrada estratégica para el estado de Michoacán”, comentó Luis Raúl Benítez Cruz, administrador del Aeropuerto Internacional de Morelia.

El tráfico de pasajeros de esta terminal aérea presenta un crecimiento sostenido. Durante 2025 cerró con 1.5 millones de usuarios, y al mes de febrero de 2026 se registraron 281 mil pasajeros, lo que representa un crecimiento del 15.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Para atender este crecimiento constante, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) destina una inversión de $1,078 millones de pesos para obras de ampliación y modernización del aeropuerto durante el quinquenio 2025–2029.

Entre los principales proyectos destaca la ampliación del edificio terminal, actualmente en proceso, que incrementará en 23% los metros cuadrados del inmueble. Además, se incorporarán dos nuevas puertas de abordaje; la sala de última espera crecerá 128% su extensión, mientras que las áreas de reclamo de equipaje y vestíbulo de llegadas se ampliarán 83% y 52%, respectivamente, junto con la instalación de cuatro nuevos filtros de migración autónomos.

Esta es la mayor inversión en la historia del Aeropuerto de Morelia, reforzando el compromiso de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) de incrementar la capacidad operativa, elevar la calidad del servicio y fortalecer la experiencia del pasajero.

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Acerca de Grupo Aeroportuario del Pacífico

Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. (GAP) es una empresa mexicana especializada en la operación y administración de infraestructura aeroportuaria.

Actualmente opera 14 aeropuertos, 12 en México y 2 en Jamaica, que conectan a más de 373 destinos a través de 43 aerolíneas. Sus acciones cotizan en las bolsas de valores de México y Nueva York.

En 2024, los aeropuertos operados por GAP atendieron a 63.7 millones de pasajeros.

En México, GAP administra aeropuertos que atienden tanto a las principales áreas metropolitanas – como Guadalajara y Tijuana- como a ciudades en crecimiento, entre ellas Mexicali, Hermosillo, Los Mochis, Aguascalientes, Guanajuato y Morelia. Asimismo, opera aeropuertos estratégicos en destinos turísticos de alto impacto como Los Cabos, Puerto Vallarta, La Paz y Manzanillo. En el Caribe, GAP amplía su presencia internacional mediante la operación de los aeropuertos de Kingston y Montego Bay.

Los aeropuertos operados en México son propiedad del Gobierno Federal y se encuentran concesionados por un periodo de 50 años a partir de 1998. En Jamaica, el Aeropuerto Internacional de Montego Bay opera bajo una concesión de 30 años, vigente hasta abril de 2033, mientras que el Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, fue concesionado por 25 años y está bajo la administración de GAP desde octubre de 2019.

GAP impulsa una visión de desarrollo sostenible centrada en las personas. A través de la Fundación GAP promueve la educación y la capacitación como herramientas para impulsar la escalabilidad social y fortalecer el desarrollo de las comunidades donde opera.