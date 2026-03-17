Zitácuaro, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- En el marco del foro Parlamento Regional, el diputado local del PRD, Octavio Ocampo, señaló la necesidad de incorporar protocolos de seguridad en la construcción de una reforma integral para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH). “Para construir una reforma integral para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, se deben establecer protocolos de seguridad que garanticen la protección de quienes acuden a denunciar y de quienes defienden los derechos humanos”, expresó durante su intervención.

Y es que, refirió el caso de Ángeles, quien perdió la vida en Zitácuaro tras un hecho en el que estuvo involucrado un elemento de la policía municipal, señalando que este tipo de hechos evidencian la necesidad de contar con protocolos de seguridad que garanticen condiciones para la denuncia y la actuación institucional.

Indicó que la reforma a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán debe contemplar mecanismos que permitan prevenir riesgos, proteger a las personas denunciantes y asegurar el seguimiento de los casos en contextos donde pueden existir posibles vulneraciones a derechos humanos.

El foro Parlamento Regional fue realizado en Zitácuaro y organizado por la CEDH, con la participación de autoridades, especialistas, organizaciones civiles, y ciudadanía. Estos espacios tienen como objetivo recabar propuestas para integrar una reforma que atienda el funcionamiento, atribuciones y mecanismos de atención de la Comisión.

Durante su participación, Octavio Ocampo planteó que la reforma debe considerar condiciones que permitan a las personas denunciantes acceder a la institución sin riesgos, así como fortalecer los mecanismos de atención y seguimiento de casos. Indicó que los parlamentos regionales permiten identificar problemáticas específicas en las distintas regiones del estado y generar insumos para una propuesta legislativa.

El diputado reiteró que la inclusión de protocolos de seguridad es un elemento necesario dentro del proceso de reforma a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, con el fin de garantizar condiciones para la atención de las personas y el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.