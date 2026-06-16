Morelia, Michoacán, a 16 de junio de 2026.- Con el propósito de fortalecer los lazos con el sector productivo y con las instituciones públicas y privadas, así como acercar a las y los estudiantes a experiencias que contribuyan a su formación profesional y su inserción en el campo laboral, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) dio inicio formal a las actividades del Foro de Vinculación y Servicio Social “Alianzas que transforman Michoacán”.

En representación de la rectora Yarabí Ávila González, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, señaló que este espacio busca que las y los alumnos conozcan de primera mano las experiencias y oportunidades que surgen de la vinculación que mantiene la institución con empresas, organismos e instituciones públicas y privadas, las cuales comparten sus perspectivas con estudiantes de los 53 programas académicos de licenciatura que oferta la Casa de Hidalgo.

Durante su intervención, recordó que desde 1996, cuando la Universidad abrió sus programas académicos a procesos de evaluación externa, una de las principales recomendaciones fue fortalecer la relación con los sectores productivo y social, responsabilidad que la UMSNH ha asumido y que ha sido fundamental para la actualización y pertinencia de los planes de estudio, recibiendo además una retroalimentación que ha permitido formar profesionistas acordes con las necesidades actuales de la sociedad.

Tras señalar que la Universidad Michoacana tiene el compromiso de formar generaciones que contribuyan al desarrollo económico y social de Michoacán y del país, el director de Vinculación y Servicio Social, Edgar Hugo Rojas Figueroa, indicó que este tipo de foros acercan a las y los estudiantes a experiencias reales de éxito y superación, brindándoles herramientas para enfrentar los retos del mundo laboral.

Destacó además que la Casa de Hidalgo no sólo es un espacio de formación académica, sino también un punto de encuentro entre las nuevas generaciones y los sectores productivos, que les permite participar activamente en la transformación y reconstrucción del tejido social que tanto se requiere.