Morelia, Michoacán, 15 de junio de 2026.- El Hospital General “Dr. Miguel Silva” de Morelia, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), implementará tratamientos con radiofrecuencia médica a pacientes con dolor crónico y en cuidados paliativos, gracias a la donación de un aparato generador de radiofrecuencia por parte del Club Rotario Morelia Camelinas.

La incorporación de este equipo ofrece una alternativa terapéutica segura y eficaz para el control del dolor, lo que permite ampliar los esquemas de tratamiento que, hasta ahora, se veían limitados a la administración de medicamentos y bloqueos anestésicos.

Esta técnica médica se consolida como un procedimiento ambulatorio y menos invasivo, el cual abre una alternativa real para aquellos pacientes que no se consideran candidatos aptos para ingresar a una cirugía. Entre sus impactos directos se encuentra el mejoramiento de la calidad de vida y de la funcionalidad de las personas, a la par de una reducción en los costos de tratamiento que beneficia de manera directa a la economía familiar.

Asimismo, la aplicación de la radiofrecuencia favorece la disminución en el consumo crónico de fármacos especializados como opioides, antidepresivos, anticonvulsivantes y antiinflamatorios. Como consecuencia, se reducen significativamente los efectos adversos comúnmente asociados al uso prolongado de estas sustancias de control médico.

Entre las enfermedades diagnosticadas de forma más frecuente en el hospital, y que podrán ser tratadas mediante el uso de este equipamiento, se enlistan las lumbalgias, neuropatía diabética, neuralgia postherpética, osteoartrosis, neuralgia del trigémino y dolor asociado al cáncer y sus respectivos tratamientos.