Morelia, Michoacán, a 07 de enero de 2026.- Como parte de la diversificación de su oferta educativa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) hace una extensiva invitación a las y los egresados del nivel medio superior en el estado, para participar en el proceso de ingreso a los programas académicos de licenciatura en las áreas de Ciencias Económico-Administrativas y Derecho, que se impartirán en línea.

El registro ya se encuentra disponible y las personas interesadas podrán estudiar las Licenciaturas en Administración, Contaduría, Mercadotecnia y Derecho para el ciclo escolar 2026-2026, iniciando clases a partir del próximo 2 de febrero.

El trámite es personal y la única vía para realizarlo es a través del portal www.umich.mx en el banner “Convocatoria de nuevo ingreso 2026/2026”, y tendrán hasta el 28 de enero para efectuar la solicitud de ingreso, ya que no habrá prórrogas.

Como parte del proceso, todas y todos los jóvenes deberán presentar una evaluación diagnóstica que se realizará el día 30 de enero, y los resultados del proceso de admisión se darán a conocer el mismo día a través de la página oficial de la UMSNH.

El inicio del ciclo está programado para el 2 de febrero, fecha en la que también comenzará un curso de inducción en línea, el cual se desarrollará del 2 al 7 de febrero e incluirá contenidos relacionados con Derechos Humanos, igualdad y equidad de género, así como cultura de paz.

Para más información o aclaración de dudas, los interesados pueden dirigirse al correo electrónico dpto.ingreso.escolar.dce@umich.mx, o bien al teléfono (443) 322 35 00, extensiones 3022, 3572 y 3573.