Uruapan, Mich.- 7 de enero de 2026.- Un taxista perdió la vida la tarde de este miércoles mientras se encontraba en la vía pública del Barrio La Magdalena, en Uruapan, presuntamente a consecuencia de un infarto fulminante, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, poco después del mediodía, vecinos de la zona alertaron a los sistemas de auxilio al observar que un trabajador del volante, perteneciente a la línea de taxis Monarca, se había desplomado y permanecía inconsciente sobre la avenida Juárez, casi en la esquina con calle 5 de Mayo.

Al sitio acudieron los paramédicos de Aprevit y de Protección Civil Municipal, quienes de inmediato brindaron atención prehospitalaria al hombre y le practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP); sin embargo, pese a los esfuerzos, el taxista no respondió y fue declarado sin vida en el lugar.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido confirmada. Los elementos de las corporaciones policiacas procedieron a acordonar el área para preservar la escena y notificaron a la Fiscalía Regional, cuyo personal se encargó de realizar las diligencias correspondientes conforme a la ley.

El cuerpo fue posteriormente trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinará con precisión la causa del deceso.