Pátzcuaro, Michoacán, 28 de mayo de 2026.- El presidente municipal Julio Arreola encabezó el arranque oficial del programa “Pátzcuaro Promotores de Paz”, una iniciativa impulsada en coordinación con Jóvenes por los Derechos Humanos México y Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer la educación en derechos humanos y promover una cultura de paz en el municipio.

Durante el evento realizado en el Teatro Emperador, estudiantes, docentes y representantes de distintas instituciones educativas participaron en esta jornada enfocada en la formación de jóvenes líderes comprometidos con el respeto, la empatía y la convivencia pacífica dentro de sus escuelas y comunidades.

Julio Arreola destacó que este programa busca llegar a secundarias y preparatorias de Pátzcuaro para capacitar a jóvenes como agentes de cambio, brindándoles herramientas y material educativo gratuito para replicar el mensaje de paz y respeto a los derechos humanos.

El alcalde señaló que uno de los principales objetivos es prevenir la violencia, combatir el bullying y fortalecer la participación juvenil, construyendo entornos más seguros y humanos para las nuevas generaciones. Además, reafirmó que la educación y la participación social son fundamentales para transformar el futuro del municipio.

Con este programa, el Gobierno Municipal de Pátzcuaro reafirma su compromiso con la juventud y con la construcción de una sociedad más unida y solidaria, impulsando acciones que fortalezcan la dignidad humana y la convivencia pacífica. “Pátzcuaro, tierra de cultura y oportunidades”.