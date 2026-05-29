Morelia, Michoacán, 29 de mayo de 2026. La dirigencia estatal de morena señaló que el llamado Movimiento del Sombrero pretende confundir el apoyo institucional en materia de seguridad con un supuesto respaldo electoral, luego de que Grecia Quiroz intentara presentar una obligación del Estado mexicano como si se tratara de una negociación política rumbo al proceso de 2027.

El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido clara en su compromiso de apoyar a los municipios que enfrentan condiciones complejas en materia de seguridad, pero subrayó que ese respaldo corresponde a una responsabilidad institucional con el pueblo, no a un pacto electoral con grupos que buscan acomodarse políticamente según la coyuntura.

“Una cosa es el apoyo del Gobierno de México en materia de seguridad para Uruapan y otra muy distinta es querer venderlo como respaldo electoral. La presidenta no ofreció un cheque político en blanco. El apoyo es para el pueblo, no para convertir una crisis municipal en moneda de cambio rumbo a 2027”, afirmó.

Mora González señaló que el Movimiento del Sombrero mantiene una contradicción evidente: se presenta como independiente cuando le conviene, pero actúa como partido de facto cuando busca negociar espacios, respaldos y condiciones políticas.

“Son independientes cuando les conviene y partido de facto también cuando les conviene. Rechazan las reglas de los partidos cuando les estorban, pero buscan pactos cuando necesitan sobrevivir electoralmente. Esa no es independencia, es oportunismo político”, expresó.

El dirigente morenista consideró que Grecia Quiroz está torciendo las palabras de la presidenta al intentar transformar una línea institucional de seguridad en una insinuación electoral. Agregó que Morena no necesita pactar con proyectos ambiguos que buscan colgarse de la transformación sin asumir sus principios, su historia ni sus reglas democráticas.

“Morena tiene proyecto, tiene principios y tiene pueblo. Quien quiera participar en la vida pública debe hacerlo con claridad, no brincando de la independencia al pacto según sople el viento. El pueblo de Uruapan merece seguridad, atención y coordinación institucional; no que su situación sea utilizada como plataforma de negociación política”, apuntó.

Finalmente, Jesús Mora reiteró que Morena seguirá defendiendo una ruta política clara, con reglas, organización y compromiso con la transformación, frente a quienes pretenden presentarse como alternativa ciudadana mientras operan como estructuras partidistas sin asumir responsabilidades públicas.

“En Michoacán no se puede jugar a ser movimiento ciudadano, partido, candidatura independiente y aliado coyuntural al mismo tiempo. La política exige definiciones. Y Morena está del lado de la transformación, de la legalidad democrática y del apoyo institucional al pueblo, no de los cálculos oportunistas”, concluyó.