Morelia, Michoacán, 29 de mayo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se proyecta que el sistema de transporte masivo Morebús amplíe la ruta de su primera etapa, extendiéndose desde la desviación a Cuto de la Esperanza hasta el Mercado Independencia.

El mandatario estatal explicó que esta ampliación obedece directamente al dinamismo y al fuerte impulso al comercio que se registra en esta zona clave de la capital michoacana, lo que requiere de un sistema de movilidad a la altura de las necesidades de la población.

Ramírez Bedolla enfatizó que este proyecto de infraestructura vial tiene como objetivo primordial modernizar la movilidad en la zona poniente y centro de Morelia, un sector de la ciudad que históricamente requería mayor conectividad.

“Con esta obra se beneficiará de manera directa a 400 mil habitantes, reduciendo significativamente sus tiempos de traslado y mejorando de forma integral su calidad de vida”, aseguró el gobernador.

Recordó que el proyecto global del Morebús contempla una inversión conjunta, federal y estatal, de 2 mil 193 millones de pesos. Asimismo, reiteró el compromiso de su administración con la disciplina financiera, destacando que esta magna obra se consolidará sin contratar un solo peso de deuda pública.