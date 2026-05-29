Morelia, Michoacán, 29 de mayo de 2026.- El cielo de Paracho se volverá a llenar de colorido, creatividad y emoción con la edición 2026 de su Festival Cantoya “Fiesta y Color”, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia encabezada por Roberto Monroy García.

A través de las redes oficiales del festival, se informó que las fechas para este año son del 17 al 19 de julio en la Unidad Deportiva del Pueblo Mágico que se alista para recibir a turistas y visitantes que de manera anual se dan cita para este evento familiar.

Para esta edición, los países invitados, a través de sus artesanos globeros, son México, Brasil y Colombia. Ellos serán los encargados de asombrar al público asistente con los diseños y colores que subirán al cielo de Paracho.

“Disfruta de increíbles globos de cantoya, cultura, música, gastronomía y un ambiente lleno de alegría para toda la familia”, se lee en la publicación realizada en el Facebook oficial del evento.

La Sectur recordó que la elevación de globos, el evento principal del festival, es un espectáculo que reúne a locales y turistas para disfrutar de una fiesta familiar donde el arte y la cultura se entrelazan. Al mismo tiempo, las y los asistentes podrán degustar la gastronomía local, maravillarse con las artesanías y visitar atractivos turísticos cercanos, como el Cerro Pelón y el monumento a la guitarra.