Uruapan, Mich.- 07 de noviembre de 2025.- Tres sujetos armados asaltaron una conocida funeraria ubicada en la colonia Morelos, de la ciudad de Uruapan, durante la tarde de este vienes.



De acuerdo con los reportes policiales, cerca de las 17:00 horas, los delincuentes que portaban gorras y tenían el rostro cubierto ingresaron a la funeraria La Paz, ubicada sobre la avenida Juárez, entre Acapulco y Manuel Pérez Coronado, donde amagaron a dos empleados.



Los criminales obligaron a las dos personas a que les entregaran dinero en efectivo y otros objetos de valor, posteriormente salieron del lugar y huyeron con rumbo incierto.



Tras el reporte, en la zona se desplegó un fuerte operativo en busca de los asaltantes pero no hasta el momento no se ha logrado localizarlos.