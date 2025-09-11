Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ampliará el plazo para que las y los estudiantes puedan concluir con sus trámites de inscripción o reinscripción para los diferentes programas académicos que ofrece la casa de estudios.

La directora de Control Escolar, Marisela Morfin Amezquita explicó que las alumnas y alumnos que no hayan concluido con su proceso no tendrán ningún problema para acudir a sus clases, ya que pueden seguir cumpliendo con todas sus actividades escolares de manera normal, sin embargo se les hace la invitación para que a la brevedad posible concreten el trámite.

La nueva fecha límite para culminar el proceso de inscripción y reinscripción, añadió, será el próximo jueves 18 de septiembre, en caso de que tengan alguna duda o que les falten documentos por entregar pueden acudir al edificio Q en Ciudad Universitaria para informarse sobre los pasos a seguir de cada acaso en particular.

Indicó que una vez concluido el trámite, el o la estudiante podrá descargar su tira de materias con la cual estará confirmando que se encuentra debidamente inscritos, por lo que se les exhorta a que cumplan con este proceso para su mayor tranquilidad.