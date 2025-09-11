Morelia, Michoacán; a 11 de septiembre de 2025.- El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Morelia continúa sumando esfuerzos con las dependencias del Gobierno de Morelia, para mejorar los servicios y la atención que se presta a la ciudadanía, priorizando el respeto a los derechos humanos.

Cumpliendo con la instrucción del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, de ser un Gobierno cercano a las y los morelianos, el personal de la paramunicipal recibió capacitación sobre el protocolo de actuación con perspectiva de derechos humanos, impartido por la Dirección de Derechos Humanos, Mediación y Conciliación, del municipio.

El Director del IMPLAN Morelia, Rubén Flores Muñoz, reconoció la importancia de socializar estos temas para conocer las acciones que pueden implementar para proteger la dignidad de las personas.

“Estamos muy contentos de recibirlos en nuestra casa, esta capacitación sin duda nos ayudará a mejorar nuestras funciones, ser más empáticos con cada sector de la población y fortalecer los conocimientos en esta materia”.

Este taller formativo fue impartido por la Directora de Derechos Humanos, Mediación y Conciliación, Ana María Ceja Calderón; institución con la que se seguirá trabajando de la mano, para dar una atención sensible y respetuosa a la ciudadanía desde la administración pública, haciendo de Morelia el mejor lugar para vivir.