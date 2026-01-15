Morelia, Michoacán, 13 de enero de 2026.- La Secretaría del Bienestar (Sedebi), que encabeza Andrea Serna Hernández, informó que el próximo 20 de enero concluye el periodo de recepción de documentos para participar en la jornada “Bodas de la Diversidad Sexual y Reconocimientos al Cambio de Identidad de Género. Un legado de lucha y resistencia”. Este evento, coordinado con el Registro Civil y la Secretaría de Cultura estatal, tendrá lugar el 30 de enero en el Centro Cultural Clavijero.

La titular de la Sedebi destacó que esta acción garantiza el ejercicio pleno del derecho a la identidad y a los derechos civiles, históricamente negados a muchas personas de la diversidad sexual. Señaló que este evento tienen un objetivo claro: reconocer a las parejas de la diversidad sexual y acompañar a quienes deciden ejercer su derecho a que su identidad sea respetada plenamente.

“Aquí no hablamos de concesiones, hablamos de justicia; cuando una persona puede llevar su nombre con orgullo y cuando una pareja puede unir su vida sin miedo, el bienestar se vuelve real”, enfatizó la secretaria.

Afirmó que la inclusión no puede quedarse en el discurso, sino traducirse en acciones concretas que garanticen respeto, libertad y una vida libre de discriminación. “Cada historia cuenta, cada amor merece un lugar y cada identidad debe ser reconocida y celebrada”, puntualizó.

Finalmente, la Sedebi invita a las personas interesadas a entregar su documentación a más tardar el 20 de enero en las oficinas de la dependencia, ubicadas en avenida Lázaro Cárdenas 1016, colonia Ventura Puente, en Morelia. Para dudas o acompañamiento durante el proceso, se encuentra disponible el correo sedebi.atencion.vinculacion@gmail.com y el teléfono 443 185 7989.