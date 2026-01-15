Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, afirmó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla una apuesta cultural sin precedentes, construida desde abajo, con las voces, propuestas y necesidades de creadoras, creadores, gestores culturales y comunidades creativas de todo el estado.

La legisladora subrayó que, a diferencia de modelos centralistas del pasado, la política cultural que hoy impulsa el Plan Michoacán se ha nutrido de mesas de escucha, encuentros regionales y diálogo directo con el sector cultural, reconociendo la enorme diversidad y riqueza cultural que distingue a Michoacán a nivel nacional e internacional.

“La cultura no es un accesorio ni un gasto prescindible; es un derecho, una herramienta de cohesión social y un pilar para la construcción de la paz. Por eso, el Plan Michoacán pone al centro a quienes crean, preservan y transmiten nuestra identidad”, señaló Fabiola Alanís.

Destacó que el respaldo institucional al sector cultural comenzará a reflejarse de manera tangible a través de programas de fortalecimiento comunitario, impulso a proyectos culturales territoriales, recuperación de espacios culturales, apoyo a festivales, circuitos de creación y profesionalización, así como en el fortalecimiento de las Casas de la Cultura y los Centros Regionales de Cultura y Memoria.

Alanís enfatizó que esta visión cultural está plenamente alineada con el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que concibe a la cultura como una herramienta estratégica para atender las causas de la violencia, abrir oportunidades para niñas, niños y jóvenes, y reconstruir el tejido social.

“Invertir en cultura es invertir en prevención, en identidad y en futuro. Donde hay arte, comunidad y memoria, hay menos violencia y más esperanza”, afirmó.

Finalmente, la presidenta de la Jucopo reiteró que desde el Congreso del Estado acompañará esta política cultural con marcos normativos y presupuestales responsables, para garantizar que el apoyo al sector cultural sea sostenido, transparente y con impacto social real.

“La cultura michoacana es una de nuestras mayores fortalezas. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, hay una ruta clara para reconocerla, protegerla y potenciarla como parte central de la transformación del estado”, concluyó.