La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán condena los hechos de violencia en los que una adolescente de 15 años de edad perdió la vida en la ciudad de Morelia, al tratarse de un hecho de alta gravedad que vulnera los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad, y que exige una respuesta institucional firme, diligente y con pleno respeto a los derechos humanos.

Este organismo considera indispensable que las investigaciones se desarrollen de manera pronta, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género, niñez y adolescencia, a fin de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas directas e indirectas, así como el pleno esclarecimiento de los hechos.

La Comisión reconoce la relevancia de las acciones institucionales emprendidas para el avance de la investigación y reitera la importancia de que todo procedimiento se conduzca con estricto apego al debido proceso, con respeto a los derechos de las víctimas y con medidas que impidan cualquier forma de revictimización.

En este contexto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos participó en la mesa interinstitucional encabezada por la Fiscalía General del Estado, en la que ofreció acompañamiento y todo su respaldo a las víctimas indirectas, con el propósito de contribuir, desde el ámbito de sus atribuciones, al esclarecimiento del caso y al acceso efectivo a la justicia.

Asimismo, este sábado realizó la observación de la movilización pacífica que familiares y ciudadanos efectuaron en esta ciudad capital en exigencia de justicia.

El organismo hace un llamado a las autoridades competentes para actuar con sensibilidad, debida diligencia y coordinación institucional, de manera que ninguna actuación u omisión limite el derecho de las víctimas a conocer la verdad y acceder a la justicia.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos refrenda su compromiso de acompañar a las víctimas indirectas y de dar seguimiento institucional al caso dentro del ámbito de sus atribuciones, con la convicción de que el centro de nuestra atención son las víctimas.