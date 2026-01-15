Buenavista, Michoacán, 15 de enero del 2026.- Derivado de las labores del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron tres vehículos con reporte de robo, uno tiene blindaje improvisado, en el municipio de Buenavista.

Patrullajes de reconocimiento en un camino de terracería cercano a la localidad de El Chamizal, permitieron a los agentes de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional ubicar tres camionetas de las marcas Chevrolet, Dodge y Toyota en aparente estado de abandono.

Luego de verificar los antecedentes de las unidades en el C5i Michoacán, se confirmó que cuentan con reporte de robo. Además, uno de los vehículos fue modificado y se le instaló blindaje improvisado.

Luego de las actuaciones respectivas, lo decomisado fue presentado ante la autoridad procuradora de justicia para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.