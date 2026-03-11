Morelia, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa que, gracias a la respuesta favorable de la ciudadanía, la campaña de vacunación contra la influenza estacional registra un avance del 90 por ciento en toda la entidad, con un total de un millón 276 mil 269 dosis aplicadas hasta la fecha.

La institución intensifica esfuerzos en las ocho jurisdicciones sanitarias para alcanzar la meta de 1 millón 410 mil 207 dosis. El objetivo es lograr la cobertura total antes del cierre oficial de la jornada, programado para el próximo 3 de abril.

La SSM hace un llamado a la población que aún no recibe el biológico para que acuda a su centro de salud más cercano. Esta invitación es prioritaria para los grupos vulnerables, que incluyen a niñas y niños de seis a 59 meses, adultos mayores de 60 años y mujeres embarazadas; así como a personas con diabetes descontrolada, obesidad mórbida, insuficiencia renal o enfermedades cardíacas, pulmonares e inmunosupresoras.

La institución recuerda que la vacuna es la herramienta más efectiva para prevenir complicaciones graves y hospitalizaciones derivadas de esta enfermedad respiratoria. Al estar a pocas semanas del cierre de la campaña, es fundamental aprovechar la disponibilidad del biológico, el cual es totalmente gratuito en los 364 centros de salud de la entidad. Para ubicar el módulo más cercano, los interesados pueden consultar el portal: https://michoacan.gob.mx/ubica-tu-modulo/