Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- La Secretaría de Cultura (SeCultura) de Morelia arrancó de manera formal el seminario de escritura creativa “Emergentes Vol. II Poesía”, proyecto con el que el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, busca fortalecer la creación literaria local.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, detalló que son 15 las y los jóvenes creadores que, durante marzo, abril y mayo, trabajarán sus textos bajo la guía de especialistas y reconocidos escritores, como Armando Salgado, Victoria Equihua y Cristina Bello.

“Por instrucción de nuestro presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, además de fomentar la lectura y escritura, estamos abriendo estos espacios formativos para las y los creadores emergentes, con el que, los jóvenes tienen la posibilidad de intercambiar conocimientos con reconocidos autores y autoras y ver sus textos publicados”, resaltó Chávez Alcaraz.

Cabe destacar que el primer módulo del seminario está coordinado por el escritor y docente Armando Salgado, y cerrará con una masterclass, abierta a todo el público, a cargo de la escritora y crítica literaria Eva Castañeda Barrera, el próximo 27 de marzo, a las 17:00 horas, en el Archivo Histórico de Morelia, el cual se ubica en la calle Galeana #302, en el Centro Histórico.

En esta segunda edición de Emergentes, al igual que en el primer seminario, SeCultura Morelia publicará plaquettes con los textos trabajados por las y los creadores, que se presentarán en la V Feria Internacional de Libro y la Lectura de Morelia (Fillm).

Con este proyecto, el Gobierno de Morelia fortalece el desarrollo cultural de la ciudad, promueve el intercambio de ideas y contribuye a que más talentos encuentren herramientas y plataformas para desarrollar su trabajo.