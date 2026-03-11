Pátzcuaro, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- El presidente municipal Julio Arreola encabezó la entrega de uniformes y equipamiento a la brigada contra incendios forestales de Pátzcuaro, para fortalecer la prevención de incendios forestales y proteger el entorno natural del municipio, reafirmando el compromiso de trabajar de manera anticipada para brindar tranquilidad a las familias.

La entrega se realizó en el vivero Francisco J. Múgica, donde se reconoció la experiencia y compromiso de la brigada forestal 7-25 de la Delegación Forestal Pátzcuaro-Zirahuén, integrada por hombres y mujeres con años de trabajo en la protección de los bosques de la región.

Durante la actividad se informó que el equipo fue reforzado con herramientas especializadas y equipo de protección, entre ellas una sopladora de aire, que permitirá mejorar las labores de prevención, limpieza de brechas y control oportuno de incendios en zonas forestales.

Julio Arreola destacó que el cuidado de los bosques también significa cuidar la tranquilidad de las comunidades, por lo que el gobierno municipal mantiene coordinación con la Comisión Forestal del Estado (COFOM) y las brigadas locales para actuar de manera rápida y responsable ante cualquier eventualidad.

Asimismo, anunció que ya se cuenta con planta disponible para la jornada de reforestación 2026, con la meta de superar las 120 mil plantas en distintas comunidades del municipio, como parte de las acciones para proteger el medio ambiente y seguir construyendo un Pátzcuaro con más bienestar para las familias.