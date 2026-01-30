Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- Quedan pocas horas para registrarse a alguna de las seis Microcredenciales Nicolaitas que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) oferta de manera gratuita a la población en general.

A través de esta estrategia se brinda formación corta, práctica y especializada con el objetivo de que las personas adquieran o fortalezcan competencias técnicas y amplíen su perfil laboral.

La administración de la rectora Yarabí Ávila González lanzó una primera fase de Microcredenciales con 13 cursos gratuitos, y debido a la alta demanda se implementó una segunda etapa con los temas de Marketing Digital, Periodismo Inmersivo y Narrativas Transmedia, Muebles Ergonómicos de Melamina, Python para principiantes, Programación en R para análisis estadístico para principiantes, y Técnica de conservación de frutas, verduras y hortalizas.

Es importante señalar que, las y los participantes que concluyan de manera satisfactoria el curso, obtendrán una constancia de acreditación por parte de la UMSNH. El plazo de registro cierra este viernes 30 de enero y se puede realizar en el siguiente enlace: https://educacioncontinua.umich.mx/microcredenciales/2026-2/.