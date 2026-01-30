Morelia, Michoacán, 30 de enero de 2026. El Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Poder Judicial de Michoacán llevó a cabo una reunión de trabajo con asociaciones y colectivos de personas con discapacidad, como parte de una agenda de reuniones que sostendrá con sectores prioritarios.

Durante el encuentro se generó un espacio de diálogo e interacción en el que el Comité informó sobre los avances registrados en materia de inclusión, iniciando con la presentación de su Reglamento, cuyo objetivo principal es acercarles las herramientas necesarias para que cuenten con un acceso efectivo y adecuado a la justicia.

La magistrada presidenta del Comité, Paula Edith Espinosa Barrientos, también destacó la aprobación, por parte del Órgano de Administración Judicial, de difundir el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Discapacidad entre las personas juzgadoras para su atención y aplicación, así como la autorización para el acceso de animales de servicio y asistencia a todas las instalaciones del Poder Judicial.

Informó que en próximas fechas iniciarán los trabajos para que las instalaciones del Poder Judicial cuenten con escalones universales, con el objetivo de que esta adecuación se implemente en la totalidad de los juzgados del estado. De igual forma, anunció la creación del primer curso de lenguaje inclusivo y no sexista, que será impartido por la Escuela Estatal de Formación Judicial y estará dirigido tanto al personal del Poder Judicial como al público interesado.

Por su parte, las personas integrantes de los colectivos, asociaciones e independientes, reconocieron el compromiso Nuevo Poder Judicial de Michoacán para darles atención y escuchar sus necesidades e inquietudes para fortalecer el acceso a los servicios judiciales.

Como resultado de este diálogo, se acordó la realización de un recorrido conjunto por las instalaciones del Palacio de Justicia José María Morelos, a fin de identificar áreas de oportunidad y puntos de mejora para la accesibilidad a los recintos judiciales.

Finalmente, la magistrada Paula Edith informó que el Comité creó un nuevo canal de comunicación directo, el correo electrónico com.der.grupos.vulnerables@poderjudicialmich.gob.mx para recibir información, orientación y acompañamiento en casos relacionados con personas y grupos en situación de vulnerabilidad.