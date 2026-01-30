Con el objetivo de fortalecer las herramientas de transparencia electoral en la

entidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) brinda asesoría técnica especializada

al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para robustecer su plataforma “Conóceles”,

sistema digital propio del organismo local que permite a la ciudadanía acceder a

información detallada de las candidaturas que participan en el Proceso Electoral

Local 2025-2026 para la renovación del Congreso del Estado.

El INE cuenta con amplia experiencia en el desarrollo y operación de plataformas

de información sobre candidaturas. Durante la elección extraordinaria del Poder

Judicial de la Federación, celebrada el 1 de junio de 2025, la plataforma “Conóceles”

del Instituto superó los 21 millones de visitas, consolidándose como una de las

herramientas de transparencia electoral más consultadas en la historia democrática

del país. Este conocimiento acumulado se transfiere ahora al IEC para potenciar su

propia plataforma.

A través de “Conóceles”, las y los electores coahuilenses podrán consultar, en un

solo sitio y de manera clara y accesible, información relevante de quienes buscan

representarlos, incluyendo: trayectoria profesional, formación académica,

experiencia en cargos públicos o de representación popular, propuestas de

campaña y, en su caso, declaraciones patrimoniales y de intereses. Esta

información permite a la ciudadanía comparar perfiles, evaluar propuestas y tomar

decisiones fundamentadas al momento de emitir su voto.



El éxito de “Conóceles” radica en su capacidad de acercar la información electoral

a la ciudadanía de manera accesible y transparente. La plataforma fue considerada

por autoridades y especialistas como herramienta clave para fomentar el voto

informado, permitiendo que el electorado conociera la identidad, perfil e información

curricular de las personas candidatas antes de acudir a las urnas. Su estrategia de

difusión incluyó componentes digitales, códigos QR, enlaces directos y amplia

presencia en redes sociales, lo que facilitó el acceso generalizado y generó una

participación ciudadana interactiva sin precedentes.

La asesoría del Instituto Nacional Electoral al IEC abarca aspectos de diseño de

interfaz, experiencia de usuario, arquitectura de información, seguridad de datos y

estrategias de difusión, con el propósito de que la plataforma coahuilense ofrezca

la mejor experiencia posible a la ciudadanía. El Director de la Unidad Técnica de

Transparencia y Protección de Datos Personales del INE, Jose Arévalo Romo,

coordina los trabajos de acompañamiento técnico en esta materia.

La plataforma “Conóceles” del IEC estará disponible para consulta pública a través

de su portal institucional, permitiendo a la ciudadanía acceder desde cualquier

dispositivo con conexión a internet, las 24 horas del día, los 7 días de la semana,

durante todo el periodo de campañas electorales y hasta el día de la Jornada

Electoral.

La asesoría en materia de “Conóceles” se enmarca en las jornadas de trabajo

realizadas en Coahuila para dar seguimiento al Proceso Electoral Local 2025-2026,

en el contexto de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos

Electorales Locales. Durante estas actividades, se sostuvieron reuniones con

Vocalías Locales y Distritales, consejerías del Consejo Local y autoridades del IEC

para revisar los avances en la organización del proceso. Las jornadas fueron

encabezadas por la Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas, quien preside

dicha Comisión.





Además del fortalecimiento de “Conóceles”, el INE brinda apoyo técnico al IEC en

materia de sistemas informáticos electorales, operación del PREP y protocolos de

seguridad de la información. Participan en estas labores especialistas de la Unidad

Técnica de Servicios de Informática y el Encargado del Despacho de la Unidad

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Pedro Pablo Chirinos

Benítez.

Las y los directores ejecutivos integrantes de la Junta General Ejecutiva han

expresado su compromiso de brindar al organismo electoral local todo el respaldo

necesario para que la ciudadanía coahuilense cuente con los más altos estándares

de calidad, certeza y transparencia en su proceso electoral.

El INE subrayó que el fortalecimiento de herramientas como “Conóceles” contribuye

directamente a uno de los objetivos fundamentales de la democracia: que la

ciudadanía cuente con toda la información necesaria para ejercer su derecho al voto

de manera libre, razonada e informada, en estricto apego a los principios de certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.