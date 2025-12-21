Morelia, Michoacán, 21 de diciembre de 2025.- La Beca Gertrudis Bocanegra se consolida como una de las políticas sociales más importantes para la educación superior en Michoacán, afirmó la titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, al señalar que este recurso permitirá que más de 98 mil 500 jóvenes continúen sus estudios universitarios sin que los gastos de transporte sean un obstáculo.

El registro está abierto hasta hoy 21 de diciembre de 2025 a través del portal www.becagertrudisbocanegra.gob.mx. La entrega de tarjetas bancarias está prevista para enero y febrero de 2026, con el primer depósito programado para marzo.

Destacó que este apoyo “marca un paso decisivo para que ningún joven abandone su carrera por falta de recursos. Cada estudiante significa una posibilidad de transformación social. La beca abre posibilidades reales para que más jóvenes concluyan sus estudios y construyan mejores proyectos de vida”.

Este nuevo programa de becas forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que impulsa la educación, el bienestar y la igualdad de oportunidades para fortalecer el tejido social en el estado. En este sentido, Sosa Olmeda explicó que el apoyo económico “sanará una de las principales brechas que enfrentan las y los estudiantes: el costo del transporte”, un gasto que representa un reto diario, especialmente para quienes se trasladan desde otros municipios para asistir a sus clases.

La titular del Iemsysem subrayó que esta política pública reafirma el compromiso de los gobiernos de México y Michoacán con la permanencia académica, al reconocer que apoyar la movilidad estudiantil no solo mejora las trayectorias profesionales de la juventud, sino que también contribuye a la construcción de entornos más seguros, justos y con mayores oportunidades para toda la sociedad michoacana.