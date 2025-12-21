Morelia, Michoacán, a 21 de diciembre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís Sámano destacó el papel fundamental que desempeñan las y los migrantes michoacanos en la economía estatal y nacional, por lo que expresó su plena solidaridad ante los abusos que algunos connacionales enfrentan por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Fabiola Alanís subrayó que las remesas enviadas por las y los migrantes son un aporte invaluable para el desarrollo económico de Michoacán, y que su contribución va más allá de cifras: es el sustento de miles de familias, comunidades y pequeñas economías locales.

Según datos oficiales, compartió, Michoacán recibió más de 5,600 millones de dólares en remesas durante 2024, lo que representa alrededor del 8.7% del total nacional y el 11.1% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal.

“Este ingreso es la muestra más profunda del amor y la solidaridad que nuestras y nuestros migrantes tienen con sus familias y comunidades. Ellos no sólo sostienen a sus familias, sino también contribuyen al dinamismo de nuestra economía”, afirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

La legisladora reconoció la importancia de esta comunidad en la construcción de la prosperidad local y lamentó los casos de abuso de autoridad reportados en Estados Unidos, también destacó que el gobierno de México ha defendido con firmeza y respeto los derechos humanos de sus migrantes, sin caer en provocaciones que atenten contra la legalidad ni contra la convivencia bilateral.

“Nuestras y nuestros migrantes merecen respeto, justicia y protección. Desde mi responsabilidad en el Congreso refrendo el compromiso de apoyar todas las acciones que garanticen su dignidad y sus derechos civiles y humanos”, afirmó Fabiola Alanís.

Fabiola Alanís aseguró que las remesas no solo representan una inyección económica, sino un lazo humano que sostiene el bienestar y la cohesión familiar en el estado: “Debemos velar porque el esfuerzo de quienes trabajan lejos de su tierra sea reconocido y protegido.”

Finalmente, la diputada afirmó que trabajará con más intensidad para asegurar que ninguna persona migrante sea objeto de discriminación o abuso, así como para defender el valor social y económico que representan las remesas para Michoacán.