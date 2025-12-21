Morelia, Michoacán, 21 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció un aumento salarial del 10 por ciento para los agentes de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a partir del próximo año, como un reconocimiento a la labor que realizan a favor de población michoacana y un paso firme hacia la dignificación policial.

El mandatario recordó que este año tuvieron un incremento del cinco por ciento, como muestra de su compromiso por fortalecer las instituciones de seguridad y reconocer la entrega de quienes a diario velan por la paz en el estado, por lo que además asumió el compromiso de continuar elevando esta remuneración.

“Es justo que las mujeres y hombres de la Guardia Civil tengan un salario digno, vamos a ir aumentando en 2027 aún más el salario de nuestros elementos”, anunció.

Ramírez Bedolla destacó que como gobernador, una de sus prioridades es brindar las condiciones de seguridad a la población michoacana, y equipar y capacitar a las fuerzas de seguridad del estado, con el apoyo del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), lo que ha dado como resultado una reducción del homicidio doloso en un 60 por ciento.

“En el año 2021 la cifra de homicidios dolosos fue de 2 mil 760, uno de los picos más altos de inseguridad y violencia en el estado. Este 2025 vamos a lograr un hito porque vamos a cerrar el año por abajo de los mil 300”, comparó. No obstante, estimó que para el 2026, con el apoyo de la Guardia Civil la cifra se reducirá aún más para llegar a menos de mil delitos de este tipo.

Por ello, llamó a seguir trabajando a favor de las víctimas, apoyar a las personas denunciantes, colaborar con investigación e inteligencia y aportar a la judicialización de los delitos a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, reconoció la necesidad de continuar con acciones de dignificación policial para que las mujeres y hombres de la Guardia Civil tengan las herramientas para realizar su trabajo.

Acompañaron al gobernador el subsecretario de Operación Policial, Ramsés Vega Sayabedra; el subsecretario de Desarrollo Policial y Seguridad Privada, Marco Antonio Vargas González; el subsecretario de Inteligencia у Contrainteligencia, Juan Carlos Mancera Hernández; el subsecretario de Investigación Especializada, Rafael Toriz Lule; y agentes de la Guardia Civil beneficiados.