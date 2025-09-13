Morelia, Michoacán; 13 de septiembre de 2025.-

El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, participó en la ceremonia conmemorativa del Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, realizada en la Plaza Jardín de los Niños Héroes, en donde autoridades de los tres órdenes de gobierno rindieron homenaje a los cadetes que dieron su vida por la patria.

En su mensaje como orador oficial, el Comandante de la 21 Zona Militar, General de Brigada Juan Bravo Velázquez, recordó que este 13 de septiembre se rinden honores a la valentía, al deber cumplido y al sacrificio por el bien de la patria, subrayando que la grandeza de una nación no se mide sólo por el poder de las armas o la extensión de sus territorios, sino por la capacidad de sus hijos para defenderla. “Los valores que guiaron a los Niños Héroes deben inspirar a las nuevas generaciones”, agregó.

Posteriormente, los integrantes del presidium, entre ellos, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla; la Diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, General de Brigada Roberto Eduardo Molina García; el Secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña; realizaron guardia de honor en el monumento a los Niños Héroes, como símbolo de respeto y gratitud hacia su legado.

Con esta participación, el Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el Presidente Alfonso Martínez Alcázar, reafirma su compromiso de mantener viva la memoria histórica y celebrar con las y los mexicanos la libertad y soberanía de nuestro país.