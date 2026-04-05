Lázaro Cárdenas, Mich.- 5 de abril de 2026.- Gracias a la inmediata reacción de salvavidas de Protección Civil Municipal y agentes de la Secretaría de Marina permitió salvar la vida de dos bañistas patzcuarenses que fueron arrastrados por el fuerte oleaje en el mar de Lázaro Cárdenas.

Según se pudo conocer fue la tarde de este domingo, cuando los jóvenes turistas ingresaron a nadar frente al complejo ecoturístico de Playa Eréndira, sin embargo, derivado de las corrientes generadas por el fenómeno conocido como mar de fondo ya no lograron salir a flote.

Algunas personas que se encontraban en sitio pidieron auxilio, lo que alertó a los rescatistas y marinos, quienes rápidamente se movilizaron, logrando poner a salvo a los dos muchachos.

Una vez en tierra los muchachos recibieron primeros auxilios por parte de personal de Sanidad Naval y paramédicos de Protección Civil y momentos después trasladados a un nosocomio local para su adecuada valoración médica.

AGENCIA RED 113