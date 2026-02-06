Apatzingán, Mich.- 06 de Febrero del 2026.- Tres militares resultaron lesionados, tras el estallido de un artefacto explosivo improvisado, cuando realizaban patrullajes en una brecha de la comunidad de Las Bateas, perteneciente al municipio de Apatzingán.

Según se pudo establecer en la labor reporteril, el personal de la secretaria de la Defensa Nacional (Defensa) se trasladaba a bordo de una camioneta tipo Cheyenne, cuando al pasar por encima de la “mina”, el peso del automotor activó el explosivo de los colocados por grupos criminales en la región de Tierra Caliente.

El estallido ocasiono daños considerables en la parte inferior de la unidad motriz, además dos soldados y un cabo resultaron heridos por fortuna no de gravedad, gracias al blindaje del automotor.

Personal médico atendió a los uniformados, quienes minutos después fueron trasladadas a la 43 Zona Militar, para su adecuada valoración, siendo su estado de salud reportado como estable.

Más tarde un grupo especializado en la desactivación de artefactos explosivos, realizó una minuciosa revisión del área para descartar la presencia de otros objetos similares.

Finalmente se informó que de forma coordinada fueron reforzados los patrullajes por parte de oficiales de Guardia Civil, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, con apoyo aéreo, en continuidad a las labores operáticas permanentes en la zona.



