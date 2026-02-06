Morelia, Michoacán, a 06 de febrero de 2026.- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, que la Máxima Casa de Estudios, siga en la ruta de fortalecimiento de su infraestructura gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Tras el anuncio del secretario de Educación Pública, quien detalló que la Universidad Michoacana estará dentro del fondo que fortalece la infraestructura, y que de manera global contempla mil millones de pesos, la rectora nicolaita recibió con beneplácito la confirmación de dicha inversión federal en la Casa de Hidalgo.

“La UMSNH contribuye cabalmente con el Plan Michoacán a fin de que miles de jóvenes de toda la entidad y otros estados se concentren en estudiar y estén en las aulas formándose como seres humanos al servicio de la humanidad”, destacó Ávila González.

La rectora, reitera que es a través de la ciencia, la educación, la cultura, las artes y los deportes “como podemos seguir contribuyendo a generar y propiciar una cultura de paz y justicia social en Michoacán y México”.