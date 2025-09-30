En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), junto con Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), ambas de Tabasco, detuvieron a tres hombres vinculados con actividades de extorsión y cobro de piso.

Derivado de labores de inteligencia e investigación para inhibir actos de extorsión en la entidad, los agentes de seguridad identificaron en el municipio de Centro a tres hombres relacionados con esta actividad ilícita.

Al realizar recorridos de seguridad, los efectivos ubicaron a los tres sujetos que viajaban a bordo de un vehículo y portaban armas de fuego, por lo que les marcaron el alto para realizarles una revisión de seguridad, tras la cual les hallaron 150 dosis de marihuana, un vehículo, dos armas largas, un arma corta, tres cargadores, 27 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, 23 ponchallantas y dinero en efectivo.

Por lo anterior, a los tres hombres les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para combatir el delito de extorsión y proteger a la ciudadanía.