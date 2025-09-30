Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2025.- Uno de los importantes atractivos que tendrá el Planetario de Morelia “Lic. Felipe Rivera” es el museo interactivo que se acondicionará en su interior, diseñado para explicar de manera clara, atractiva y participativa el origen del universo y los principales fenómenos astronómicos que lo conforman.

Así lo dio a conocer la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, quien detalló que, a través de una narrativa museográfica integrada por recursos tecnológicos, experiencias inmersivas y módulos educativos, el museo estará conformado por siete salas temáticas y un túnel, que conectan el conocimiento científico con la experiencia sensorial y lúdica, despertando la curiosidad del público de todas las edades.

“Cada sala está orientada a facilitar la comprensión del universo, desde su origen hasta la participación humana en su exploración”, subrayó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

La primera sala abordará el origen del universo, mediante una explicación inmersiva y sensorial sobre su formación; la segunda sala se enfocará en la astronomía, con una introducción científica a la observación y estudio del universo; la tercera se dedicará a Chicxulun, mediante una recreación del impacto del meteorito que cambió la historia del planeta.

La humanidad en contacto con el universo será la temática de la quinta de las salas; mientras que la sexta se dedicará a estimular el aprendizaje y la curiosidad sobre el universo a través de juegos interactivos, y finalmente la séptima sala será un espacio de homenaje lúdico e interactivo al astronauta de origen michoacano, José Hernández.

Gladyz Butanda subrayó que la modernización del Planetario de Morelia se pensó con el objetivo de modernizar sus instalaciones, diversificar su oferta educativa y recreativa, y consolidarlo como un espacio de referencia para la divulgación científica y cultura en beneficio de las familias michoacanas.