Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- En el marco del Aniversario del Natalicio de José María Morelos y Pavón, el Gobierno de Morelia llevó a cabo el tradicional Recorrido en Bando Solemne, como parte de los festejos patrios que enaltecen la memoria del Siervo de la Nación.

El acto fue encabezado por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, acompañado por Luis Navarro García, Secretario de Finanzas del Estado, en representación del Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; Hugo Alberto Gama Coria, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Juan Bravo Velázquez, General de Brigada del Estado Mayor y Comandante de la 21ª Zona Militar; Roberto Eduardo Molina García, General de Brigada del Estado Mayor y Coordinador Estatal de la Guardia Nacional; Pablo Alarcón Olmedo, Comisionado de Seguridad Ciudadana; y Yankel Benítez Silva, Secretario del Ayuntamiento de Morelia.

El primer punto del recorrido fue la Casa Natal de Morelos, donde las autoridades montaron guardia de honor ante el busto del héroe. Posteriormente, en la Casa Sitio de Morelos, se rindió guardia de honor y se entonó el Himno Nacional, en memoria del máximo representante de la Independencia de México.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Morelia refrenda su compromiso de mantener vivo el legado de José María Morelos y Pavón, símbolo de valentía y libertad, y de promover el orgullo de la ciudadanía por su historia y por la grandeza de la capital michoacana.