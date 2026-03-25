Uruapan, Mich.- 25 de marzo de 2026.- Al menos 3 personas lesionadas, dos de ellas prensadas, dejó como saldo un choque frontal entre un tráiler y una camioneta tipo van de pasajeros, ocurrido la tarde de este miércoles sobre la carretera “libre” Uruapan-Lombardía.

Se pudo conocer que al filo de las 13:00 horas se reportó el aparatoso accidente, entre la comunidad de El Manguito y el centro turístico La Tzaráracua, por lo que al sitio se desplazaron paramédicos de distintas corporaciones y elementos de Bomberos Voluntarios.

A su arribo, los socorristas atendieron a los ocupantes de la camioneta tipo van de color blanco, dos de los cuales estaban atrapados entre los hierros retorcidos, por lo que fue necesario el uso de equipo hidráulico para rescatarlos, posteriormente fueron canalizados a un hospital, junto con la otra víctima, sin que fueran reveladas sus identidades.

Debido al accidente, la vialidad permaneció cerrada a la circulación mientras se realizaban las labores de auxilio a los lesionados y el posterior retiro de los vehículos siniestrados.

Por su parte, personal de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones, se encargó de realizar el peritaje respectivo para que sea la autoridad competente la encargada de determinar responsabilidades.

AGENCIA RED 113