Uruapan, Mich.- 01 de junio de 2026.- Dos alumnas de la Universidad Contemporánea de las Américas (UNICLA) fallecieron tras volcar la camioneta en la que viajaban, sobre la calzada Benito Juárez, a la altura de la colonia Riyitos de la ciudad de Uruapan.

#Video | Fallecen dos alumnas de la UNICLA al volcar su camioneta, en la Calzada Benito Juárez de #Uruapan pic.twitter.com/3Th6PIKO2m — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 2, 2026

Sobre el accidente se pudo conocer que esta tarde, las jóvenes se desplazaban a bordo de una camioneta Chevrolet Tornado, de color gris, con dirección de poniente a oriente cuando la conductora, aparentemente perdió el control del volante y chocaron contra la guarnición para después volcar sobre el camellón central.

Otros automovilistas reportaron el accidente al número de emergencias, lo que movilizó a paramédicos locales y elementos de Bomberos, quienes a su llegada confirmaron que las dos mujeres habían muerto.

El área del trágico percance fue acordonada y se solicitó la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se realizaran las actuaciones de ley.

La identidad de las fallecidas no fue revelada por las autoridades, sólo se sabe que portaban uniformes de dicha institución educativa que se ubica en el fraccionamiento El Mirador, sobre la salida a Paracho.

Uruapan, Mich.- 01 de junio de 2026.- Dos alumnas de la Universidad Contemporánea de las Américas (UNICLA) fallecieron tras volcar la camioneta en la que viajaban, sobre la calzada Benito Juárez, a la altura de la colonia Riyitos de la ciudad de Uruapan.

Sobre el accidente se pudo conocer que esta tarde, las jóvenes se desplazaban a bordo de una camioneta Chevrolet Tornado, de color gris, con dirección de poniente a oriente cuando la conductora, aparentemente perdió el control del volante y chocaron contra la guarnición para después volcar sobre el camellón central.

Otros automovilistas reportaron el accidente al número de emergencias, lo que movilizó a paramédicos locales y elementos de Bomberos, quienes a su llegada confirmaron que las dos mujeres habían muerto.

El área del trágico percance fue acordonada y se solicitó la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se realizaran las actuaciones de ley.

La identidad de las fallecidas no fue revelada por las autoridades, sólo se sabe que portaban uniformes de dicha institución educativa que se ubica en el fraccionamiento El Mirador, sobre la salida a Paracho.

AGENCIA RED 113